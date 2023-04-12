Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 250 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura çekilişlerine başvuruda bulundu. 81 ilde gerçekleşen dev projede sıra İstanbul iline geldi. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler...