HaberlerGaleriSSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL... Emekli promosyonunda buna dikkat! Yüzde 114 artış! Bankanıza başvurmayı unutmayın!
SSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL... Emekli promosyonunda buna dikkat! Yüzde 114 artış! Bankanıza başvurmayı unutmayın!
Banka promosyon tutarları güncellenirken gündeme gelen emekli promosyon farkına ilişkin detaylarda araştırılmaya başlandı. Emekliler temmuzdaki zamlarını da hesaba katarak daha yüksek promosyon ödemesi talep ediyorlar. Peki emekli promosyon farkı nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?