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TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? Sözleşme tarihi...
"TOKİ ödeme planı nasıl olacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. TOKİ isim listesinde yer alanlar kura çekiminin son bulmasının hemen ardından peşinat ve taksit ödemelerinin nasıl olacağını araştırıyor. Peki, TOKİ 1. taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2023 TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır? İşte TOKİ 2023 ödeme planı…
Giriş Tarihi: 20.04.2023 16:32Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 16:33