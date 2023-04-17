Asgari ücret bayram ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

"Asgari ücret bayram ikramiyesi onaylandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler bayram ikramiyesi ödemelerini beklerken asgari ücret çalışanları da kendilerine de ikramiye verilip verilmeyeceğini sorguluyor. 1100 TL olan ikramiye ödemeleri yüzde 82 oranında zamla beraber 2 bin TL oldu. Peki, asgari ücret bayram ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?