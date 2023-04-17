1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

2000 sonrası için emeklilik düzenlemesi olacak mı?

Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor. Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. Ancak burada sistemin ne şekilde olacağı çalışma bittiğinde ortaya çıkacak. Fakat EYT dışında kalanlar için bir avantaj getirilmesi söz konusu olacak.