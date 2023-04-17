17 Nisan 2023, Pazartesi
1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?
"1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yeni emeklilik reformuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 2000 sonrası sigorta girişi olanları da emeklilik heyecanı sardı. Peki, 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 18:50
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