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Haberler Galeri 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

"1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yeni emeklilik reformuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 2000 sonrası sigorta girişi olanları da emeklilik heyecanı sardı. Peki, 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 18:50
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1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

"1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

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1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

2000 sonrası için emeklilik düzenlemesi olacak mı?

Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor. Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. Ancak burada sistemin ne şekilde olacağı çalışma bittiğinde ortaya çıkacak. Fakat EYT dışında kalanlar için bir avantaj getirilmesi söz konusu olacak.

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1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

Bağ-Kurlulara erken emeklilik var mı?

Bağ-Kurlular ile SSK kapsamında sigortalı olanlar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Bu durumda başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur'lular 9.000 gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en az 5 yıl erken emekli olabilecek.

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1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

Şu anda işe giren bir SSK'lı 7.200 gün ile emekli olurken Bağ-Kur'lu 9 bin gün ödemek durumunda. EYT kapsamındakiler için bu fark daha da büyüyor.

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1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?

SSK, Bağkur emeklilik prim gün sayısı, çalışma yılı düşecek mi?

EYT'li SSK'lılar en fazla 5.975 gün öderken Bağ-Kur'da bu süre 9.000 güne çıkıyor. Buralarda yapılacak eşitleme ile hem kısmi emeklilikteki 5.400 gün ile 4.500 ve 3.600 gün arasındaki farklar ortadan kalkacak hem de normal emeklilik 5 yıl öne alınmış olacak.