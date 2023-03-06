TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen TOKİ kuralarının çekileceği tarih binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların gerçekleştirileceği tarihi açıkladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, TOKİ İzmir kuraları ne zaman, hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda yeni kura takvimi de merak konusu oluyor. İşte, İzmir, Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş tarihi...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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