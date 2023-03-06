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Haberler Galeri TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen TOKİ kuralarının çekileceği tarih binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların gerçekleştirileceği tarihi açıkladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, TOKİ İzmir kuraları ne zaman, hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda yeni kura takvimi de merak konusu oluyor. İşte, İzmir, Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş tarihi...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:00
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TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

TOKİ kura çekişleri için meraklı bekleyiş sürüyor. İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli Tekirdağ TOKİ kura çekilişleri ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle ertelenmişti. Konuya dair son dakika açıklaması bugün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini bildirdi.Peki, İzmir, Afyonkarahisar TOKİ kuraları ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelenmişti. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklanmıştı.

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TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

TOKİ'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır.

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TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

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TOKİ 2023 KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ | TOKİ İzmir ve Afyonkarahisar kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? 8-14 MART KURA TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.