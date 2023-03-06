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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

"Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri yeniden gündem oldu. EYT düzenlemesi ile 2 milyondan fazla vatandaş emeklilik hakkı elde edecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiye ödemelerinin tarihi ve miktarı merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:38
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Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

"Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı, bu yıl 20 Nisan tarihinde sona erecek. Hemen ardından ise üç günlük bayram başlayacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, 2022 yılında son olarak 1.100 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri öncesinde hesaplara yatırıldı.

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Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Henüz 2023 yılında bayram ikramiyelerine zam olup olmayacağı bilinmiyor. Emekli maaşlarına yeni yılda %30 oranında artış yapılmıştı.

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Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyelerine %30 zam yapılması durumunda emekliler bu bayram öncesinde 1.430 TL ödeme alacak.

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Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Ancak henüz bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.