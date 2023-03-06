Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

"Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri yeniden gündem oldu. EYT düzenlemesi ile 2 milyondan fazla vatandaş emeklilik hakkı elde edecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiye ödemelerinin tarihi ve miktarı merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı? 2023 SSK, Bağ-Kur Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?