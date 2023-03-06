SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

Emekli ve memur maaşları için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koyacak. Şubat ayı için açıklanan veriler, enflasyon farkı ve refah payı için hesaplamalara rehber oldu. Temmuz emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar sonrasında hesaplamalar baştan sona güncellenecek. 2023 yılında Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki zam alınmış olacak. İşte, SSK, Bağ-Kur ve EYT'li için hesaplamalar!