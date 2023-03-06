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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

Emekli ve memur maaşları için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koyacak. Şubat ayı için açıklanan veriler, enflasyon farkı ve refah payı için hesaplamalara rehber oldu. Temmuz emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar sonrasında hesaplamalar baştan sona güncellenecek. 2023 yılında Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki zam alınmış olacak. İşte, SSK, Bağ-Kur ve EYT'li için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 18:53
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SSK, Bağ-Kur ve EYT’liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler Temmuz ayına gözünü çevirdi. Yılın ilk emekli maaş zammı refah payı dahil yüzde 30 olarak belirlenmişti. Şubat ayı enflaston rakamlarının açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar hız kesmeden başladı. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Geriye kalan 4 verinin açıklanmasının ardından hesaplamalar baştan sona değişecek. İşte, SSK, Bağ-Kur ve EYT'li için yeni hesap!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-Kur ve EYT’liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

ŞUBAT AYI ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 oldu.

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SSK, Bağ-Kur ve EYT’liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.050 TL

*Not: En düşük emekli maaşı alt sınırı düzenleme ile belirleniyor.

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SSK, Bağ-Kur ve EYT’liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.

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SSK, Bağ-Kur ve EYT’liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...

Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti.