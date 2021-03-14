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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ 2021 başvuruları ne zaman? Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul TOKİ başvuru şartları... TOKİ 2021 başvuruları ne zaman? Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul TOKİ başvuru şartları...
TOKİ 2021 başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı binlerce ev sahibi olmak isteyen vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2021 yılı için ucuz konut başvurusunun başlama tarihi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl inşaa edilecek Toplu Konut İdaresi sosyal konutları ilk olarak 2019 yılı sonuna doğru büyük bir kampanya ile start almıştı. Yeni yılda 100 bin konut projesinin hayata geçmesi beklenirken, İstanbul başvurularının başlama tarihi merak ediliyor. İşte, TOKİ 2021 başvuruları ne zaman? Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul TOKİ başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 16:56
TOKİ 2021 başvuruları ne zaman? İstanbul TOKİ başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ 100 bin konut başvurusu için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, TOKİ üzerinden başvurularını sürdürüyor. TOKİ dar gelirli vatandaşların hayalini gerçekleştirecek. Yapılacak başvuruların ardından Hak Sahibi Belirleme Kurası noter huzurunda yapılacak. İşte, TOKİ 2021 başvuruları ne zaman? İstanbul TOKİ başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi.
2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin detaylı bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır)