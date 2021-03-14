Çiftçiler dikkat! 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Son dakika mazot ve gübre desteği ödeme günleri...

2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için detaylar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla alakalı beklenen açıklamayı yaptı ve ödeme tarihi hakkında bilgilendirmede bulundu. Pakdemirli, ödemelerin T.C Kimlik numaralarına ve ekilen ürün sayısına göre yapılacağını belirtti. İşte, 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Son dakika mazot ve gübre desteği ödeme günleri...