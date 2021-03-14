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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Çiftçiler dikkat! 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Son dakika mazot ve gübre desteği ödeme günleri... Çiftçiler dikkat! 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Son dakika mazot ve gübre desteği ödeme günleri...
2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için detaylar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla alakalı beklenen açıklamayı yaptı ve ödeme tarihi hakkında bilgilendirmede bulundu. Pakdemirli, ödemelerin T.C Kimlik numaralarına ve ekilen ürün sayısına göre yapılacağını belirtti. İşte, 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Son dakika mazot ve gübre desteği ödeme günleri...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 16:27
2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Tarımsal hayatı desteklemek ve artırmak için sağlanan ödemelerin günleri açıklandı. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracağı bildirilmişti. Ödemeler T.C Kimlik numaralarına göre hesaplara yatacak. İşte, 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Son dakika mazot ve gübre desteği ödeme günleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart tarihi itibarıyla başlamıştı. Binlerce çiftçi bugün de sabah saatlerinden itibaren mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihler için bekleyişe geçti. Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti.
İŞTE TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ!
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi.
Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"