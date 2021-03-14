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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuranın hesabına anında yatıyor! Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Yapı Kredi, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Başvuranın hesabına anında yatıyor! Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Yapı Kredi, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
Milyonlarca emekli yeni yılda promosyon ödemelerini cebine koyacak. Henüz emekli olmamış ve taahüdü dolan emekliler bankaların promosyon ödemeleri için detayları sorguluyor. Bankalar yeni yılda tekliflerini güncelleyerek vatandaşlara duyurdu. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. İlk kez promosyon fırsatından yararlanacak emekliler için bankaların promosyon ücretlerini haberimizde derledik. İşte, ING, Yapı Kredi, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 18:14
Başvuranın hesabına anında yatıyor. Bankalar peş peşe açıkladı. Yeni yılın gelmesinin ardından emekliler farklı kazançlar elde edecek. Emekliye yapılacak promosyon ödemeleri için bankaların açıklamaları yakından takip ediliyor. Bankaların promosyon ödemeleri için yeni düzenlemeye gidildi. Yeni emekli olan ve 3 yıllık taahhüdü dolanlar ise banka banka promosyon ödemeleri için sorgulamayı sürdürüyor. Bankaların sunduğu cazip ödeme oranları haberimizde yer alıyor. İşte, ING, Yapı Kredi, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank bankaların promosyon ödemeleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞEKERBANK'TAN EMEKLİLERE 1.600 TL'YE VARAN PROMOSYON
Şekerbank, emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Maaş aralıklarına göre 1.300 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı yakalıyor. Şekerbank, bireysel müşterilerine sunduğu promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.
İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.
YAPI KREDİ'DEN 1.500 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON KAMPANYASI
1 Eylül 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 1.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 1.000 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.250 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1.500 TL nakit promosyon ödenir.