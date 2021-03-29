TOKİ 2021 başvuru ne zaman | TOKİ taksitle ev hangi illerde | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Kaçırılmayacak fırsat

TOKİ taksitle ev hangi illerde | TOKİ 2021 başvuru ne zaman | Her yıl binlerce insanı ev sahibi yapan TOKİ, uygun fiyatı ve taksit imkanlarıyla dar gelirli vatandaşların birinci tercihi. TOKİ tarafından bu yıl 8 şehirde 1.365 konut kurasız satışa sunuldu. Fiyatlar 114 bin TL'den, taksitler ise 557 liradan başlıyor. İşte TOKİ'nin sunduğu yeni fırsatın detayları...

Sabah Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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