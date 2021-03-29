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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ 2021 başvuru ne zaman | TOKİ taksitle ev hangi illerde | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Kaçırılmayacak fırsat TOKİ 2021 başvuru ne zaman | TOKİ taksitle ev hangi illerde | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Kaçırılmayacak fırsat TOKİ taksitle ev hangi illerde | TOKİ 2021 başvuru ne zaman | Her yıl binlerce insanı ev sahibi yapan TOKİ, uygun fiyatı ve taksit imkanlarıyla dar gelirli vatandaşların birinci tercihi. TOKİ tarafından bu yıl 8 şehirde 1.365 konut kurasız satışa sunuldu. Fiyatlar 114 bin TL'den, taksitler ise 557 liradan başlıyor. İşte TOKİ'nin sunduğu yeni fırsatın detayları... Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 09:27
Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayrıca açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı da sunuluyor. Yeni açıklamayla birlikte, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunuldu. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut için fırsatlar devam ediyor.
114 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor.
Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.
240 AYA KADAR VADE
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.