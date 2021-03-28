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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan tarih verdi ve açıkladı! Borçlar silinebilecek! Peşin ve ilk taksit ödemelerinde... Bakan tarih verdi ve açıkladı! Borçlar silinebilecek! Peşin ve ilk taksit ödemelerinde...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim yapılandırması için açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim yapılandırması için peşin ve ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mart olduğunu bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemeler için sayılı günler kalmasının ardından milyonlarca vatandaşa derin nefes aldıracak karar hakkında hatırlatmalar yaparak detayları paylaştı.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 19:44
Bakan tarih verdi ve açıkladı. Borçlar silinebilecek. Peşin ve ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mart tarihi olarak gösterildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" dedi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yapılandırma hakkında son dakika gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR "VATANDAŞIN ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLEYECEK"
Selçuk, yazılı açıklamasında, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirtti.
ÖDEME SÜRESİ 31 MART'A UZATILDI
Bu kapsamda, 30 Aralık 2020'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusunun daha fazla vatandaşın faydalanması 1 Şubat 2021'e, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
2,1 MİLYON VATANDAŞ BAŞVURDU
"Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı.
"Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."