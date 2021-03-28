Bakan tarih verdi ve açıkladı. Borçlar silinebilecek. Peşin ve ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mart tarihi olarak gösterildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" dedi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yapılandırma hakkında son dakika gelişmeler...