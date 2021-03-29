Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 557 TL taksitle ev sahibi olun! TOKİ'den 8 ilde dev kampanya! Fiyatlar 114 bin TL'den başlıyor... 557 TL taksitle ev sahibi olun! TOKİ'den 8 ilde dev kampanya! Fiyatlar 114 bin TL'den başlıyor... Uygun fiyatlı ev kampanyaları devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği uygun fiyatlı evlere başvuru süreci tamamlanıyor. Belirli dönemlerde açık satıştaki projeler ve kuralı projeler için başvuru toplayan TOKİ, 2021 yılında 8 ilde 1.365 adet konut için kurasız satış başlattı. 6 ilde ise 1.405 konut kuralı satışa çıkarıldı. Ödeme seçenekleri ise projeden projeye değişiklik gösteriyor. Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:16
TOKİ'den 114 bin TL fiyatıyla başlayan 557 TL taksitli ev kampanyası devam ediyor. Bazı iller için başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, kampanyalı konutlara başvuru detayları merak ediliyor. TOKİ tarafından sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle 1.365 konut, 6 ilde ise 1.405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 8 İLDE KURASIZ 1.365 KONUT SATIŞTA
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. Dönem dönem kampanya başlatan TOKİ, açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı da sunuyor.
Çekiliş ve kura şartı olmayan, 8 ilde 1.365 yeni konut satışa sunuldu.
6 İLDE KURALI 1.405 KONUT SATIŞTA
TOKİ'nin ayrıca 6 ilde de 1.405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Sabah'ın haberine göre, alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.
240 AYA KADAR VADE
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.
Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.
İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.
AÇIK SATIŞTAKİ PROJELER İL: Balıkesir-Manyas KONUT SAYISI: 336 BAŞVURU TARİHİ: 08 MART - 30 HAZİRAN 2021 FİYAT: 136.462 TL TAKSİT: 667 TL
(Açık satış)