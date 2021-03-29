557 TL taksitle ev sahibi olun! TOKİ'den 8 ilde dev kampanya! Fiyatlar 114 bin TL'den başlıyor...

6 İLDE KURALI 1.405 KONUT SATIŞTA

TOKİ'nin ayrıca 6 ilde de 1.405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Sabah'ın haberine göre, alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.