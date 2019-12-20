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SHGM 19 bin TL maaşla personel alınacak! Başvuru için son 1 hafta... SHGM personel alım şartları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak adaylara 19 bin TL'yi bulan maaşlar verilecek. Farklı kategorilerde yapılacak alımlarda tecrübeye göre ücret de artacak. Başvurular 27 Aralık Cuma günü resmen sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini 1 hafta içinde tamamlaması gerekiyor. Peki, SHGM personel alım şartları neler? SHGM kaç personel alacak? İşte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:58
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SHGM 19 bin TL maaşla personel alınacak! Başvuru için son 1 hafta... SHGM personel alım şartları neler?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 19 bin TL'ye varan maaşlarla personel alacak. Hangi bölümlerde personel alımı yapılaağı ve hangi işçiye ne kadar ücret ödeneceği kurum tarafından duyuruldu. Adaylar başvuruları online olarak yapacak. Başvurular 27 Aralık 2019 Cuma günü sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihe kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, SHGM personel alım şartları neler? İşte detaylar...

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SHGM 19 bin TL maaşla personel alınacak! Başvuru için son 1 hafta... SHGM personel alım şartları neler?

SHGM PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Havacılık Sertifikasyon Uzmanları için müracaat etmek isteyenlerde aranan nitelikler şöyle;

Yazılım Panel Uzmanı:

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

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SHGM 19 bin TL maaşla personel alınacak! Başvuru için son 1 hafta... SHGM personel alım şartları neler?

Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,

Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Yazılım tasarımı ve/veya sertifikasyonunda en az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, DO178 üzerine çalışmış olmak, Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

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SHGM 19 bin TL maaşla personel alınacak! Başvuru için son 1 hafta... SHGM personel alım şartları neler?

Uçuş Performans Panel Uzmanı:

Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Aerodinamik, yapısal, aviyonik, motor, transmisyon ve helikopter/uçak sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak, Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak,

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SHGM 19 bin TL maaşla personel alınacak! Başvuru için son 1 hafta... SHGM personel alım şartları neler?

Uçuş test ve değerlendirme konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı, Pilot Alım ilanı 2 / 4 Uçucu personel olmak için sağlık sorunu olmayan, uçuş koşullarında fizyolojik ve psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacak (Uçuş Test Mühendisi) Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.