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SHGM 19 bin TL maaşla personel alınacak! Başvuru için son 1 hafta... SHGM personel alım şartları neler?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak adaylara 19 bin TL'yi bulan maaşlar verilecek. Farklı kategorilerde yapılacak alımlarda tecrübeye göre ücret de artacak. Başvurular 27 Aralık Cuma günü resmen sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini 1 hafta içinde tamamlaması gerekiyor. Peki, SHGM personel alım şartları neler? SHGM kaç personel alacak? İşte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı ile ilgili bilgiler...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:58
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