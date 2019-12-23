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Kızılay yüksek maaşla personel alacak! Kızılay personel alım şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
Kızılay'da çalışmak isteyenlere müjde! Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından olan Kızılay personel alımı için ilan yayımladı. İlanda KPSS şartının olmadığı da belirtildi. İstenen şartlar ilanda tek tek sıralanırken, yüksek maaş seçenekleri bulunuyor. Kızılay bünyesinde çalışmak isteyenler şartları ve başvuruları merakla araştırıyor. Peki, Kızılay personel alım şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:49
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