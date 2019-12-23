Kızılay yüksek maaşla personel alacak! Kızılay personel alım şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Türkiye'nin en saygın kurumlarından olan ve dünyanın dört bir yanına hayat dağıtan Kızılay, personel alımı yapacağını duyurdu. Kızılay'dan yayımlanan duyuruda adaylardan istenen şartlar da resmen açıklandı. KPSS şartı ile işçi alımı yapan Kızılay, bu kez KPSS şartı da talep etmeyecek. Üstelik maaş için 7 bin TL'yi bulan ücretler verilecek. Kızılay personel alım şartlarını taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilir. Peki, Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay personel alım şartları neler? İşte Kızılay KPSS şartsız personel alımı ile ilgili cevap arayan tüm soruların yanıtları...