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TOKİ 100 bin konut projesi 4 ilçede daha yapılacak! İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi rekora koşuyor. TOKİ konutları için 81 ilde yapılan başvurularda 1 milyon barajı aşıldı. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olmak için büyük çaba sarf ediyor. TOKİ başvuruları için yaklaşık 10 gün süre kaldı. Bu sürede rakamın 1.5 milyon dolayına ulaşması bekleniyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için ilk kazma bu ay vurulacak. İlk kazma vurulmadan önce projeye 4 ilçe daha dahil edildi. Ek kontenjan oluşturuldu. TOKİ evleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine en geç 2 yılda kura ile belirlenen sahiplerine teslim edilecek. TOKİ'ye henüz başvurmayanlar için projelerin yapılacağı illerin tam listesini derledik.Listede hangi ilçeye, kaç adet konut yapılacağı yer alıyor. İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 17:35
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TOKİ 100 bin konut projesi 4 ilçede daha yapılacak! İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine ilgi çığ gibi büyüyor. TOKİ'nin yeni projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise başvuru tarihini açıklamıştı. Başvurular 15 Aralık'ta başlarken, 3 haftadır ilgi artarak devam ediyor. Başvurular milyonu aşarken, projeye yeni ilçeler de eklendi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, evlerin fiyatları, başvuru ücretleri, şartları ve projelerin yapılacağı ilçeleri yoğun şekilde araştırılıyor. 81 ilde yapılacak 100 bin konut projesinde aslan payı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın oldu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nerelerde yapılacak? TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar? TOKİ konutları başvuru şartları neler? TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları ve projenin detayları...

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TOKİ 100 bin konut projesi 4 ilçede daha yapılacak! İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

EN BÜYÜK BAŞVURU İSTANBUL'DA

2020'de yapılacak 100 bin TOKİ konutları için başvuru rekoru kırıldı. İstanbul'da toplam başvuru sayısı 178 bin 311 kişiye ulaştı. En çok başvuru 67 bin 464 kişi ile Arnavutköy'de oldu. Başakşehir projesine 58 bin 178, Tuzla projesine ise 50 bin 669 kişi başvurdu.

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TOKİ 100 bin konut projesi 4 ilçede daha yapılacak! İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

Dördüncü sırada ise Gaziantep yer aldı. Gaziantep Şahinbey TOKİ projelerine 26 bin 163 kişi başvurdu. Bu şehirleri sırası ile Kayseri, Bursa, İzmir ve Aksaray takip etti.

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TOKİ 100 bin konut projesi 4 ilçede daha yapılacak! İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

TALEP GELDİ, 4 İLÇE DAHA EKLENDİ

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut projesinde girişimleri sonucu Eskişehir'in dış ilçelerin sayısının arttığını, projeye Sarıcakaya, Günyüzü, İnönü ve Çifteler ilçelerinin de dahil edildiğini açıkladı.

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TOKİ 100 bin konut projesi 4 ilçede daha yapılacak! İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

Prof. Dr. Günay, yaptığı açıklamada, "Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan bu projeye vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi var. Diğer ilçelerimizdeki ihtiyaç durumunu Belediye Başkanlarımız tarafıma iletti. Kendileri ile kullanılabilecek alan ve altyapı konusunda istişarelerde bulunduk. Dosyayı hazırlayıp TOKİ Başkanlığı'na ilettim. Bu kapsamda Beylikova ilçemize 200, Sarıcakaya, Çifteler ve İnönü ilçelerimizde 100'er ve Günyüzü ilçemizi de 50 konut kontenjanı verildi. Söz konusu ilçeler için sistem bugün itibariyle açılmıştır. Hemşerilerimiz işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir" diye belirtti.