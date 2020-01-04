TOKİ 100 bin konut projesi 4 ilçede daha yapılacak! İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi rekora koşuyor. TOKİ konutları için 81 ilde yapılan başvurularda 1 milyon barajı aşıldı. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olmak için büyük çaba sarf ediyor. TOKİ başvuruları için yaklaşık 10 gün süre kaldı. Bu sürede rakamın 1.5 milyon dolayına ulaşması bekleniyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için ilk kazma bu ay vurulacak. İlk kazma vurulmadan önce projeye 4 ilçe daha dahil edildi. Ek kontenjan oluşturuldu. TOKİ evleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine en geç 2 yılda kura ile belirlenen sahiplerine teslim edilecek. TOKİ'ye henüz başvurmayanlar için projelerin yapılacağı illerin tam listesini derledik.Listede hangi ilçeye, kaç adet konut yapılacağı yer alıyor. İşte 81 ilde TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 17:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





