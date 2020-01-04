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KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları

İŞKUR, şeker fabrikalarına personel alımı için ilan yayımladı. Özelleştirilen şeker fabrikalarında verim arttı. İstihdam açığı doğdu. Daha fazla üretim yapmak amacıyla personel alım ilanları art arda yayına verildi. En az ilkokul mezunu 1090 işçi sürekli olarak şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere işe alınacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Ayrıca 290 meslek yüksek okul mezunu da alınacak. Şeker fabrikalarında çalışmak isteyen binlerce kişi başvuruların detaylarını araştırıyor. Peki, KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları İşte İŞKUR şeker fabrikaları personel alım ilanı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 17:13
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KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları

Şeker fabrikalarına 1090 personel alınacak. Personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. İŞKUR resmi sitesinden ilanı yayımladı. İlana göre alımlar en az ilkokul mezunu olarak yapılacak. Ayrıca 290 meslek yüksekokulu mezunu alımı da gerçekleştirilecek. Şeker fabrikalarında sürekli işçi olarak çalışmak isteyenler detayları merakla araştırmaya başladı. Sizler için detayları derledik. İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları...

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KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları

ŞEKER FABRİKASI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MESLEK LİSESİ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.

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KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve
27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden
yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren
öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

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KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MYO / ÖNLİSANS MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

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KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.