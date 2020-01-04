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KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları
İŞKUR, şeker fabrikalarına personel alımı için ilan yayımladı. Özelleştirilen şeker fabrikalarında verim arttı. İstihdam açığı doğdu. Daha fazla üretim yapmak amacıyla personel alım ilanları art arda yayına verildi. En az ilkokul mezunu 1090 işçi sürekli olarak şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere işe alınacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Ayrıca 290 meslek yüksek okul mezunu da alınacak. Şeker fabrikalarında çalışmak isteyen binlerce kişi başvuruların detaylarını araştırıyor. Peki, KPSS şartsız en az ilkokul mezunu 1090 kişi alınacak! İşte İŞKUR şeker farbrikaları personel alım şartları İşte İŞKUR şeker fabrikaları personel alım ilanı ve detaylar...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 17:13
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