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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?

Dul ve yetim aylığı ne kadar? 2020 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar sorusuna bu aylığı düzenli olarak alan vatandaşlar yanıt arıyor. Peki dul ve yetim aylığı kaç lira oldu? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre 2020 yılında dul, yetim aylığı, evde bakım maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Devlet tarafından yapılan bu ödemelerde yıllık zam bir önceki yılın enflasyon verilerine göre düzenleniyor. 2019 yılı ikinci dönem TÜFE yüzde 6.5 oldu ve bu oranda zam maaşlara yansıtıldı. Peki, dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 19:14
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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?

2020 dul ve yetim aylığı ne kadar? Yeni yılda yapılan zamlarla birlikte maaşlara yapılan zam oranları da sorgulanıyor. Peki, 2020 dul ve yetim aylığı kaç lira? 2019 yılının ikinci yarısına yönelik TÜİK verilerine göre TÜFE yüzde 6.5 oldu. Bu da maaşlara bu oranda zam yapılacağı anlamına geliyor. Peki, dul ve yetim aylığı ne kadar? 2020 Dul ve yetim aylığı kaç lira? Bu aylığa göre; ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. İşte, 2020 dul ve yetim aylığı ne kadar sorusunun cevabı!

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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR? (2020)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dul ve yetim vatandaşlara sağlanan maaş 2019 yılı itibariyle en düşük şu şekildeydi:

- Dul aylığı 551 TL,

- Yetim aylığı ise 275 TL.

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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?

Toplam TÜFE 6.5 oranında geldi ve dul ile yetim maaşlarına yüzde 6.5 oranında zam yapılacak. Bu zammın ardından en düşük dul ile yetim aylıkları şu şekilde olacak:

- Dul aylığı 587 TL,

- Yetim aylığı ise 293 TL.

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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?

DUL VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez.

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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?

Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir.