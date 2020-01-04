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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
Dul ve yetim aylığı ne kadar? 2020 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar sorusuna bu aylığı düzenli olarak alan vatandaşlar yanıt arıyor. Peki dul ve yetim aylığı kaç lira oldu? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre 2020 yılında dul, yetim aylığı, evde bakım maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Devlet tarafından yapılan bu ödemelerde yıllık zam bir önceki yılın enflasyon verilerine göre düzenleniyor. 2019 yılı ikinci dönem TÜFE yüzde 6.5 oldu ve bu oranda zam maaşlara yansıtıldı. Peki, dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 04.01.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 19:14
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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
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- 13
2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
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2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?