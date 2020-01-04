2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?

2020 dul ve yetim aylığı ne kadar? Yeni yılda yapılan zamlarla birlikte maaşlara yapılan zam oranları da sorgulanıyor. Peki, 2020 dul ve yetim aylığı kaç lira? 2019 yılının ikinci yarısına yönelik TÜİK verilerine göre TÜFE yüzde 6.5 oldu. Bu da maaşlara bu oranda zam yapılacağı anlamına geliyor. Peki, dul ve yetim aylığı ne kadar? 2020 Dul ve yetim aylığı kaç lira? Bu aylığa göre; ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. İşte, 2020 dul ve yetim aylığı ne kadar sorusunun cevabı!