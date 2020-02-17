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TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?

2020 TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ 100 bin konut isim listesi açıklandı. TOKİ tarafından, önümüzdeki günlerde çekilişi yapılacak ve Türkiye genelinde inşa edilecek 100 bin konut için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesi duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı." denildi. İstanbul Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:51
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TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?

İstanbul Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi açıklandı! TOKİ isim listesi duyuruldu ve vatandaşlar başvurularının kabul olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 2020 TOKİ isim listesi nasıl sorgulanıyor? TOKİ tarafından Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut için başvurusu kabul edilenlerin isim listesi açıklandı. Haberimizde bulunan linkten İstanbul Ankara ve diğer tüm illerin isim listelerine ulaşabilirsiniz. Kabul edilmeyen başvurularda bulunduysanız, yatırdığınız başvuru ücretini geri alabilirsiniz. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar 2020 TOKİ çekilişi ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar!

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TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, BAŞVURU BİLGİLENDİRME kısmının altında yer alan il seçiniz yerine tıklayın. Projeyi de seçerek başvuru kabul ve ret listelerine ulaşabilirsiniz.

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TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?

Seçim yaptıktan sonra 2+1 ve 3+1 evler için başvurusu kabul edilen ve edilmeyenlerin listesini göreceksiniz.

TOKİ 100 BİN KONUT İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekilişinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.