TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?

2020 TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ 100 bin konut isim listesi açıklandı. TOKİ tarafından, önümüzdeki günlerde çekilişi yapılacak ve Türkiye genelinde inşa edilecek 100 bin konut için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesi duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı." denildi. İstanbul Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? İşte yanıtı!