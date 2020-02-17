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Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…

17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşı yattı mı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayan kişiler tarafından merak ediliyor. Şubat ayı evde bakım maaşı (aylığı) birçok ilde yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen maaşlar, ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesine her geçen gün yeni iller eleniyor. Peki, 17 Şubat Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller nelerdir? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 15:36
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Evde bakım maa��ı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat Pazartesi günü için sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesine vatandaşlar araştırma yapıyor. Binlerce kişi E-Devlet ve SMS ile sorgulama yapıyor. İllerinde maaş yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen kişiler evde bakım maaşı yattı mı sorgulaması yapıyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama işlemi yapabiliyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…

17 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

1- Tokat
2- Aksaray
3- Amasya
4- Edirne
5- Hatay
6- Samsun
7- Antalya
8- Afyonkarahisar
9- Sakarya

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Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…

10- Karabük
11- Malatya
12- Bolu
13- Ordu
14- Zonguldak
15- Denizli
16- İstanbul
17- Muğla
18- Manisa
19- Şanlıurfa

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Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…

20- Konya
21- Ankara
22- Kırıkkale
23- Mersin
24- Bilecik
25- İzmir
26- Aydın
27- Balıkesir
28- Uşak

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Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…

29- Adana
30- Bursa
31-Diyarbakır
32- Osmaniye
33- Bayburt
34- Kayseri
35- Adıyaman