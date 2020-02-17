Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…

17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşı yattı mı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayan kişiler tarafından merak ediliyor. Şubat ayı evde bakım maaşı (aylığı) birçok ilde yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen maaşlar, ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesine her geçen gün yeni iller eleniyor. Peki, 17 Şubat Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller nelerdir? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte yanıtı!