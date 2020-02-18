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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis'e gelecek mi? EYT çıkacak mı? Gözler Meclis gündeminde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum vatandaşların gündemnde. EYT çıkacak mı? EYT Meclis'e gelecek mi sorusuna emeklilik bekleyen binlerce kişi yanıt arıyor. Yasa değişikliği sonrası yaş nedeniyle emekli olamayan binlerce kişi EYT'de yaşanan son gelişmeleri takip ediyor.Peki, EYT çıkacak mı? EYT bu hafta Meclis'e gelecek mi? TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta komisyonlarda birçok önemli konunun görüşülmesi bekleniyor. Yıllardır düzenleme bekleyen ve emekli olmak isteyen binlerce kişi de EYT Meclis'e gelecek mi sorusunu araştırıyor. İşte, bu haftaki Meclis gündemi ve EYT son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 18.02.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 10:25
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