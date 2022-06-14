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Haberler Galeri EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye alınmasının ardından gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir televizyon programında EYT düzenlemesiyle ilgili taslak masada açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakında daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Peki, EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme yapılacak mı? SSK'da 1997 tarihinde işe girişi olanlar EYT çıktığında hemen emekli olabilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 18:41
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EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

EYT konusunda gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için atılacak adımlar merak edilirken, sorulara yanıt aranıyor. Kapsam içinde yer alan vatandaşlar, "EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme yapılacak mı? 1998 tarihinde 18 yaşından küçük olanlar EYT'li sayılır mı?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Konu hakkında detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte, EYT için son dakika gelişmeler ve açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun EYT hakkında açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SIRA EYT DÜZELEMESİNDE Mİ?

"Biz sosyal politika alanındaki konulara seçim odaklı bakmıyoruz. 17-18'inde çok kapsamlı 300 kişinin katılımıyla 2 gün sürecek çalıştaylar gerçekleştireceğiz.

İhtiyaç ve tespit odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan bey 'masamızda' dedi; Bakanlığın yol haritası ve planlaması vardır diye düşünüyorum.

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EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

Enflasyon farkı ile ilgili ödemeler yapılacak. Toplu sözleşmede yer alan bir hüküm. Bakanlığımızın kamu sektörüne yönelik ücret çalışması olduğunu bakanımız söyledi.

Enflasyon farkının hesaplanma yöntemi bellidir zaten. Onun üzerindeki çalışmaları da ücretlendirme modeli olarak bakanlık tarafından yapılan bir çalışma var.

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EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

2023 seçimleri odaklı bakış açısı değil, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bakış açısı var.

Muhalefet karalama üzerine bir siyaset anlayışı ile yol alıyor. Seçimlerle alakalı değişiklik tarih olarak söz konusu değildir. 3600 ile ilgili düzenleme 2018 seçimlerine giderken verdiğimiz bir sözdür. Bu düzenleme AK Parti'nin verdiği sözleri yerine getirmesinin bir yansımasıdır. Seçim yatırımı olarak değerlendirmek çok yanlış bir bakış açısı."

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EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

EYT DE MASADA

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz, her sosyal mesele benim görevimdir. 'Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı' hiç böyle bir şey dediğimiz yoktur, demeyiz. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum."