EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...

Enflasyon farkı ile ilgili ödemeler yapılacak. Toplu sözleşmede yer alan bir hüküm. Bakanlığımızın kamu sektörüne yönelik ücret çalışması olduğunu bakanımız söyledi.

Enflasyon farkının hesaplanma yöntemi bellidir zaten. Onun üzerindeki çalışmaları da ücretlendirme modeli olarak bakanlık tarafından yapılan bir çalışma var.