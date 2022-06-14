14 Haziran 2022, Salı
EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye alınmasının ardından gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir televizyon programında EYT düzenlemesiyle ilgili taslak masada açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakında daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Peki, EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme yapılacak mı? SSK'da 1997 tarihinde işe girişi olanlar EYT çıktığında hemen emekli olabilecek mi?
Giriş Tarihi: 14.06.2022 18:41
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