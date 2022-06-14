Kurbanlık fiyatları 2022: A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş hisse fiyatı...

A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Zincir marketler tarafından çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kurban kesimi yapıldığı duyurularak, kurbanlık fiyatları açıklandı. Veteriner hekimler tarafından alınan kurbanların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş hisse fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...