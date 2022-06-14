Kurbanlık fiyatları 2022: A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş hisse fiyatı...
Kurbanlık fiyatları belli olurken, CarrefourSA, Migros ve A101 marketlerde küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Adrese teslim, mağazadan teslim ya da bağış yöntemiyle satın alınabilecek kurbanlıklar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş hisse fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.06.2022
17:17
A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Zincir marketler tarafından çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kurban kesimi yapıldığı duyurularak, kurbanlık fiyatları açıklandı. Veteriner hekimler tarafından alınan kurbanların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş hisse fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...
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KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları duyuruldu. İşte marketlerin 2022 kurbanlık fiyatları:
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2022
Migros marketlerde kurbanlık fiyatları şu şekilde:
Koç en az 12 KG: 2.995 TL (Bağış Kurban fiyatı: 2.495 TL)
Büyükbaş 1/7 hisse en az 25 kg: 4.595 TL (Bağış kurban fiyatı: 4.095 TL)
Koç kıvırcık en az 16 kg: 3.595 TL (Bağış kurban fiyatı: 3.095 TL)
MİGROS KURBAN SÜRECİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
1.Satın Alma: Ülkemizin dört bir yanındaki yetiştiricilerden, kurbanlık vasıflarını taşıyan kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından özenle seçilir ve satın alma işlemi gerçekleşir.
2. Vekalet: Dini vecibelerin yerine getirilmesi amacıyla Migros mağazalarından ya da www.migros.com.tr üzerinden verilen kurban siparişi sırasında yetkililer vekil tayin edilmiş olur. www.migros.com.tr üzerinden, kurban satışı esnasında kurbanlık ürünün içeriğinde yer alan "kimin adına veya kendi adına kesilecek" alanını doldurulur.
3. Kesim Öncesi: Kurbanlıkların canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri, veteriner hekimler tarafından kesim öncesi yapılır. Kesim sonrası, kurbanlıkların karkas ve iç organları veteriner hekimler tarafından %100 muayene edilir.
4. Kesim: Kurban kesimleri; yasal mevzuat ve standartlarına uygun, onaylı kesimhanelerde yapılır. İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben, diyanet temsilcisi ve noter huzurunda isim okunarak kesilen kurbanlıklar genel hisse kolisi olarak hazırlanır