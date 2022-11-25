TOGG'ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!
29 Ekim'de seri üretime başlayan TOGG'un Gemlik Kampüsü, kapılarını açtı. Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait elektrikli araçların bantlardan indiği fabrikada, gövde, montaj ve boya tesisleri incelendi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, üretim bandının başında yaptığı açıklamada "Fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Togg üretilecek" dedi. Öte yandan satış önceliğinin vatandaşta olduğunu da belirtti.
Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:09Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:09