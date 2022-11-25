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TOGG'ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!

29 Ekim'de seri üretime başlayan TOGG'un Gemlik Kampüsü, kapılarını açtı. Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait elektrikli araçların bantlardan indiği fabrikada, gövde, montaj ve boya tesisleri incelendi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, üretim bandının başında yaptığı açıklamada "Fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Togg üretilecek" dedi. Öte yandan satış önceliğinin vatandaşta olduğunu da belirtti.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:09
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TOGG’ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü'nün kapıları açıldı. 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle seri üretime başlayan fabrikada gövde, montaj ve boya tesislerini incelendi.

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TOGG’ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!

Fabrika arazisi içinde yer alan 1.6 km'lik test pistinde C-SUV modelinin 0-100 km hızlanma testini gerçekleştirildi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, merak edilen soruları yanıtladı.

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TOGG’ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!

İLK KAYNAĞI CEO YAPIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Aralık 2021 tarihinde kaba inşaatı biten Gemlik fabrikasında üretim hatlarına yerleştirilmek için sıra sıra dizilmiş olarak gördüğüm robotlar, artık iş başı yapmış. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan elektrikli SUV otomobili çoktan üretmeye başlamış.

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TOGG’ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!

Togg Gemlik fabrikasında 250 robot çalışıyor. Robotlara Togg'da çalışmaya başlanan ilk 250 kişinin ismi verilmiş. Şirketin ilk çalışanı olan CEO Gürcan Karakaş'ın ismi gövde bölümünde otomobilin ilk kaynağını yapan robota verilmiş.

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TOGG’ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!

Fabrikada otomasyon yüzde 90 gibi yüksek seviyede. Robotlar, kaynaktan, boyaya adeta her işi yapıyor. Togg, son yıllarda gördüğüm fabrikalar içinde en çok robotu olan üretim tesisiydi. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanılmış. Bu rakam 1500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor.