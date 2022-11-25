TOGG’ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!

Fabrikada otomasyon yüzde 90 gibi yüksek seviyede. Robotlar, kaynaktan, boyaya adeta her işi yapıyor. Togg, son yıllarda gördüğüm fabrikalar içinde en çok robotu olan üretim tesisiydi. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanılmış. Bu rakam 1500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor.