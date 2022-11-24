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Haberler Galeri e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?

e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-17 Kasım 2022'de alınan KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 23:48
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e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizin içerisinde olacaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama sonrasında KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e-Devlet ekranından sorgulanacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

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e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL ödeme alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.