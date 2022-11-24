HaberlerGalerie-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?
e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?
KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-17 Kasım 2022'de alınan KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...