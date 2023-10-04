Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği 41 farklı telefon modelinin listesi ve fiyatı! ÖTV ve KDV’siz Samsung, Xiaomi, Vivo, General Mobile, Casper, …

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite olmak üzere toplamda 7 milyon öğrenci vergisiz telefon sahibi olabilecek. 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında ise ÖTV ve KDV'siz satın alabileceğiniz telefon modelleri belli oldu. Başkan Erdoğan 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon modelleri için öğrencilerden vergi alınmayacağını açıkladı. Ayrıca bilgisayar için de 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verileceğini duyurdu. Böylece Türkiye'de üretilen Samsung, Xiaomi, Genral Mobile, Casper, Vivo, Redmi, Reeder, Realme, Omix, TCL ve Pocco markalarının hangi modelleri kapsam içerisine girecek belli oldu. İşte akıllı telefon modelleri….