Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt indirimi duyuruldu. Brent petrol fiyatındaki düşüş ile geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim uygulanmıştı. Motorin grubunda bir indirim daha gözüktü. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 3,4 azalışla 81,2 dolardan başlarken, akaryakıta gelecek indirimin ne zaman pompaya yansıyacağı merak ediliyor. Peki, akaryakıt indirimi ne zaman gelecek? 28 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...