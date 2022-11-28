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Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt indirimi duyuruldu. Brent petrol fiyatındaki düşüş ile geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim uygulanmıştı. Motorin grubunda bir indirim daha gözüktü. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 3,4 azalışla 81,2 dolardan başlarken, akaryakıta gelecek indirimin ne zaman pompaya yansıyacağı merak ediliyor. Peki, akaryakıt indirimi ne zaman gelecek? 28 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:39
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Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 86.87 doları gören Brent petrol, yeni haftaya 81,2 dolarda başladı. Petrol fiyatında yaşanan düşüş doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle, petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıta bir indirim haberi daha geldi. Peki, motorine indirim ne zaman? Benzine indirim gelecek mi? 28 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 29 Kasım Salı gününden itibaren motorin grubunda 82 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 28 Kasım Pazartesi tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

28 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

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Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

28 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.03 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL