850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,

* Mavi Kart sahibi olması,

* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

* 18 yaşından küçük olması,

* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.