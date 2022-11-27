27 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri, aralık ayının yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Aralık ayı sosyal yardım parasının hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. Bakan Derya Yanık, söz konusu destek ödemelerinin 850-1250 TL olarak güncellendiğini duyurmuştu. Peki, Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022 23:44 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 23:44
  • 1
  • 13
850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri, kasım ayının sonlarına gelmemiz ile gündeme geldi. Ödeme tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor. Söz konusu ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken, konu hakkında arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Peki, Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Söz konusu ödemelerin takvimi henüz duyurulmasa da, kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Buna göre, Aralık ayı ödemelerinin de ayın ilk haftası yapılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 13
850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

  • 4
  • 13
850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

  • 5
  • 13
850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.