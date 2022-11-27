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850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri, aralık ayının yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Aralık ayı sosyal yardım parasının hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. Bakan Derya Yanık, söz konusu destek ödemelerinin 850-1250 TL olarak güncellendiğini duyurmuştu. Peki, Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...