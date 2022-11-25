25 Kasım 2022, Cuma
Togg yöneticisinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un fiyatı hakkında açıklama yapıldı. Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak." dedi.
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:44
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