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Haberler Galeri Togg yöneticisinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?

Togg yöneticisinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un fiyatı hakkında açıklama yapıldı. Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:44
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Togg yöneticisinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?

"Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla yola çıkan Togg'un, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Gemlik Kampüsü'nde, aracın üretim aşamalarına da şahitlik edilen basın buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

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Togg yöneticisinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümleri basın mensuplarına tanıtıldı. Gazeteciler, "akıllı cihaz" olarak tanımlanan C segmentindeki SUV Togg'un üretim aşamasına şahitlik etti.

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Togg yöneticisinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve beraberindeki yetkililerce, fabrikanın gövde bölümünde aracın gövde kısmının robotlar tarafından nasıl üretildiği, "Avrupa'nın en temiz boyahanesi" unvanına sahip boyahanede de "Türkiye'nin otomobili"nin boya aşamaları basın mensuplarına gösterildi.

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Togg yöneticisinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?

Montaj bölümünde yapılan çalışmalarla Togg'un son halini almasına tanıklık eden gazeteciler, üretim bandından inme aşamasındaki tamamlanmış araçları da inceleme fırsatı buldu.

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Togg yöneticisinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili hakkında fiyat açıklaması! Togg ne kadar olacak?

Programda, Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinde pazara çıkacak C segmentindeki SUV aracı da basın mensuplarınca test edildi. 400 beygirlik modeli kullanan gazeteciler, 100 kilometre hıza 4,8 ulaşan aracı kullanırken heyecan yaşadı.