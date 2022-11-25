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Haberler Galeri Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

Kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili süreçte son aşamaya gelindi. Yıl sonu yaklaşırken, sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceği de sık sık gündemde yer alıyor. Taşeron işçiler, belediye şirket işçileri ve 4B sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personele kadro hangi tarihte verilecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 12:00
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Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek sözleşmeliye kadro konusu yakından takip ediliyor. Kamuda bulunan 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin ne zaman kadroya geçeceği merak edilirken, konu hakkında yapılan son açıklamaları haberimizde derledik. Peki, sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personele kadro hangi tarihte verilecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KADRO" AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabi en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Ve bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler, gerek EYT'liler, biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız." demişti.

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Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM

Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin soruya, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." yanıtını verdi.

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Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?

TAŞERONA KADRO SON DURUM

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde kamudaki taşeron işçilere ilişkin gelen soruyu yanıtladı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.