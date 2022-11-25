HaberlerGaleriBelediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?
Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?
Kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili süreçte son aşamaya gelindi. Yıl sonu yaklaşırken, sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceği de sık sık gündemde yer alıyor. Taşeron işçiler, belediye şirket işçileri ve 4B sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personele kadro hangi tarihte verilecek? İşte haberin detayları...