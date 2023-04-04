Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında değişti. Doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları için detayların son gelişmeleri merak ediliyor. İşte, Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz son gelişmeler!