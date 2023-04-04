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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında değişti. Doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları için detayların son gelişmeleri merak ediliyor. İşte, Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:12
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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlara müjdeli haberler Ocak ayında gelmişti. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de değişim yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağının müjdesini verdi. Konu hakkında son gelişmeler merak ediliyor. İşte, e-Devlet üzerinden başvuruları gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri!

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 Mart ayı sosyal yardım ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

Bakan Yanık, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı ve Çoklu Doğum Yardımı kalemlerinde yardımlar yapıldığını belirterek, "Mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu 3 sosyal yardım programımız ile 466,1 milyon TL ödeme yaptık" ifadesini kullandı.

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.