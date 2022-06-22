TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

TOGG personel alımı ilanları peş peşe yayımlandı. Yollarda görebilmek adına kısa bir zaman kalan TOGG'un üretimi için eleman alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, karbon emisyonunu sıfırlama noktasında çok kritik bir adım olarak ön plana çıkıyor. TOGG bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru aşamasına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, TOGG eleman alımı iş ilanları neler? TOGG personel alımı kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.06.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 16:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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