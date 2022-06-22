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Haberler Galeri TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

TOGG personel alımı ilanları peş peşe yayımlandı. Yollarda görebilmek adına kısa bir zaman kalan TOGG'un üretimi için eleman alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, karbon emisyonunu sıfırlama noktasında çok kritik bir adım olarak ön plana çıkıyor. TOGG bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru aşamasına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, TOGG eleman alımı iş ilanları neler? TOGG personel alımı kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 16:21
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TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

TOGG personel alımı başvuruları başladı. Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak ön plana çıkıyor. Gemlik'teki üretim yerinde inşaat çalışmalarında sona gelinirken, seri üretim için hazırlıklar yapılıyor. Fabrikadaki istihdamın sağlanabilmesi için 43 ayrı iş kolunda iş ilanı verildi. Peki, TOGG personel alımı hangi kadrolara yapılacak? TOGG eleman alımı başvuru şartları neler? İşte TOGG personel alımına ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

TOGG PERSONEL ALIMI İLANLARI

TOGG, yerli otomobilin üretimi için yeni iş ilanları açtı. TOGG'un LinkedIn hesabından yapılan iş ilanlarını incelediğimizde, personel alımlarının yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de yapacağı öğrenildi.

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TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

TOGG PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İşte TOGG'un ilana çıktığı personel alımı için bazı pozisyonlar:

* VR Modeler
* İç iletişim uzmanı
* Kullanıcı deneyimleri tasarım uzmanı
* Yazılım mühendisi

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TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

* Dijital cüzdan ve ödeme sistemleri uzmanı
* Pazar analisti
* Güvenlik uzmanı
* Soğutma sistemleri uzmanı
* Dış ticaret uzmanı
* IT uzmanı

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TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı

EN GÜNCEL İLANLARDAN BİR TANESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEM MÜHENDİSİ

TOGG'un en güncel iş ilanlarından bir tanesi de Elektrik Elektronik Sistem Mühendisi. Bu pozisyonda işe alınacak mühendis, şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacak. Diğer yeni ilanda ise Sigorta Süreç Tasarımı ve Dijital Çözümler Uzmanı arandığını görülüyor.