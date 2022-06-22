22 Haziran 2022, Çarşamba
Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...
Asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Dünya genelinde yaşanan enflasyon artışları sonrası ek iyileştirmeler de gündeme geldi. Yılda bir kez zamlanan asgari ücrette temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, hükümetten gelen açıklamalar vatandaşı heyecanlandırdı. Masada birçok formül üzerinde durulurken, zam oranı da konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.06.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 12:56
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