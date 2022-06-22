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Haberler Galeri Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

Asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Dünya genelinde yaşanan enflasyon artışları sonrası ek iyileştirmeler de gündeme geldi. Yılda bir kez zamlanan asgari ücrette temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, hükümetten gelen açıklamalar vatandaşı heyecanlandırdı. Masada birçok formül üzerinde durulurken, zam oranı da konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 12:56
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Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

Asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı konusunda araştırmalar hız kazandı. Yasal olarak sadece yılda bir kez yapılan asgari ücret zammının Temmuz ayında da yapılması gündemde. Asgari ücrete zam yapılırsa sadece asgari ücretli çalışanların değil asgari ücret üzerinde maaş alan milyonlarca çalışanın da gelirini artıracak. Peki, asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ara zam ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.

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Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak. Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı.

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Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz."

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Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayıyla ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız."