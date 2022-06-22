Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte masadaki zam oranı...

Asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı konusunda araştırmalar hız kazandı. Yasal olarak sadece yılda bir kez yapılan asgari ücret zammının Temmuz ayında da yapılması gündemde. Asgari ücrete zam yapılırsa sadece asgari ücretli çalışanların değil asgari ücret üzerinde maaş alan milyonlarca çalışanın da gelirini artıracak. Peki, asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...