22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilerin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca emeklinin önümüzdeki ay gelirleri artacak. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile altı aylık veri belli olacak ve kesin zam oranı açıklanacak. Merkez Bankası anketine göre altı aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak belirlendi. Peki, SK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 18:17
  • 1
  • 10
Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C’li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Temmuz zammı için geri sayım başlarken, geriye son 1 veri kala zam oranları netleşmeye başladı. Haziran enflasyonu ile birlikte kesin oran açıklanacak. Kısa süre sonra açıklanacak zam öncesi emekli maaşlarının ne kadar artacağı araştırılmaya başlandı. Peki, SSK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C’li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

TEMMUZ ZAM AYI OLACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

  • 3
  • 10
Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C’li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

  • 4
  • 10
Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C’li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK (2000 öncesi): Mevcut 3.292 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 4.466 liraya, yüzde 40.75 oran ile 4.634 liraya çıkacak.

SSK (2000 sonrası): Mevcut 2.041 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 2.768 liraya, yüzde 40.75 oran ile 2.873 liraya çıkacak.

  • 5
  • 10
Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C’li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Bağ-Kur esnaf: Mevcut 2.948 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 3.999 liraya, yüzde 40.75 oran ile 4.150 liraya çıkacak.

Bağ-Kur tarım: Mevcut 2.343 lira olan taban aylık, yüzde 35.64 zam oranında 3.178 liraya, yüzde 40.75 oran ile 3.298 liraya çıkacak.