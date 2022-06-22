Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilerin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca emeklinin önümüzdeki ay gelirleri artacak. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile altı aylık veri belli olacak ve kesin zam oranı açıklanacak. Merkez Bankası anketine göre altı aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak belirlendi. Peki, SK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...