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Haberler Galeri İndirim fırsatında neler var? BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

İndirim fırsatında neler var? BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

BİM aktüel ürünleri 17 Mart Cuma itibarıyla tezgahtaki yerlerini alacak. Her hafta belirli günlerde zincir marketler birbirinden farklı ürünleri fırsat olarak uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Sürekli değişen ürünler sayılı geliyor, yetişen alıyor. Bu hafta hem Razaman fırsatları hem de evlerin vazgeçilmezi haline gelen süpürge, airfryer ürünleri dikkatleri çekiyor. Peki BİM'de bu hafta neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 08:38
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İndirim fırsatında neler var? BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

BİM aktüel ürünleri 17 Mart Cuma itibarıyla tezgahtaki yerlerini alacak. Her hafta belirli günlerde zincir marketler birbirinden farklı ürünleri fırsat olarak uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Sürekli değişen ürünler sayılı geliyor, yetişen alıyor. Bu hafta hem Razaman fırsatları hem de evlerin vazgeçilmezi haline gelen süpürge, airfryer ürünleri dikkatleri çekiyor. Peki BİM'de bu hafta neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İndirim fırsatında neler var? BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

BİM 17 MART AKTÜEL KATALOĞU

5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.299,00 TL

Chef's Tava (109 TL)

Çay makinası 499,00 TL

Mimilos Yuvarlak Masa (209 TL)

Kumtel Tekli Ocak (329 TL)

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İndirim fırsatında neler var? BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

Desenli Lüx Seccade 99,00 TL

Ayaklı Su/Meşrubat Sebil 59,00 TL

Sürahi 1L 55,00 TL

Taşlı Metal Peçetelik 69,00 TL

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İndirim fırsatında neler var? BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

BİM 17 MART AKTÜEL KATALOĞU

Xiaomi Mİ S10T robot süpürge 13.499 TL

Kumtel akıllı dijital baskül 179 TL

Erkek Bakım Seti 399 TL

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İndirim fırsatında neler var? BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tuvalet Kağıdı 95 TL

Kağı Havlu 59 TL

Bebek bezi 167 TL