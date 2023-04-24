TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

TOGG kredisi veren bankalar araştırılan konular arasında yerini aldı. Yerli ve milli gururumuz olan TOGG T10X için ön siparişler alınmıştı. Şimdiyse sıra satışlara geldi. Vatandaş için ödeme kolaylığı sağlanabilmesi için kredi detayları ortaya çıktı. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG kredisine ilişkin tüm detayları aktardı. Peki TOGG kredisi ne kadar, kaç TL? TOGG kredi vade ve faiz oranı kaç? Kredi şartları neler?