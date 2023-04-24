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Haberler Galeri TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

TOGG kredisi veren bankalar araştırılan konular arasında yerini aldı. Yerli ve milli gururumuz olan TOGG T10X için ön siparişler alınmıştı. Şimdiyse sıra satışlara geldi. Vatandaş için ödeme kolaylığı sağlanabilmesi için kredi detayları ortaya çıktı. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG kredisine ilişkin tüm detayları aktardı. Peki TOGG kredisi ne kadar, kaç TL? TOGG kredi vade ve faiz oranı kaç? Kredi şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 20:43
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TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

TOGG T10X için kredi verecek olan bankalar netleşti. Kamu bankaları tarafından vatandaşlara 36 vade ve 0.99 faizle kredi imkanı tanınacak. Yerli ve milli TOGG'a ulaşım kolaylaşacak. Vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. TOGG kredisinde geri ödeme tablosu da şekillendi. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

TOGG KREDİ VADE VE FAİZ ORANI

Togg'un ücretinin yarısı kadar 36 ay vadeyle 0,99 faizle kredi imkanı tanınacağını söyleyen Başkan Erdoğan Togg'a ilişkin de konuştu.

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TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

NE KADAR TOGG KREDİSİ ÇEKEBİLİRİM?

Ben buraya Gemlik'ten geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak. Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar.

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TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

Örneğin, 1 milyon 200 bin TL olan TOGG için kamu bankaları 600 bin TL kredi imkanı sunacak.

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TOGG Kredisi Veren Bankalar | 36 ay vade, %0,99 faizle geri ödeme tablosu şekillendi! T10X Günde 544, Aylık 16.344 TL taksitlerle... Ziraat, Halkbank, Vakıf...

HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

TOGG kredisi, vatandaşlara Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulacak.