ÖTV’SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ GELİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra"