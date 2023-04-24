HaberlerGaleriÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...
ÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...
ÖTV araç indirimi araştırılan konuların başında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ÖTV indirimi vatandaşı heyecanlandırdı. Ticari araçlarını değiştirmek isteyen esnaflar için ÖTV düzenlemesinin önü açıldı. Peki ÖTV indirimi ne kadar, kaç TL olacak? İşte Opel Combo, Citroen Berlingo, Ford Courier, Peugeot Rifter fiyatları...