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Haberler Galeri ÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

ÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

ÖTV araç indirimi araştırılan konuların başında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ÖTV indirimi vatandaşı heyecanlandırdı. Ticari araçlarını değiştirmek isteyen esnaflar için ÖTV düzenlemesinin önü açıldı. Peki ÖTV indirimi ne kadar, kaç TL olacak? İşte Opel Combo, Citroen Berlingo, Ford Courier, Peugeot Rifter fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 22:03
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ÖTV’SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

ÖTV'siz ticari araç fiyatları araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın ticari araçlara yönelik ÖTV düzenlemesini duyurmasının ardından vatandaşlar fiyat araştırmasına başladı. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf için gelen müjde haberi heyecanlandırdı. Peki ÖTV indirimi ne kadar, kaç TL olacak? ÖTV indirimi nasıl hesaplanır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV’SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ GELİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra"

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ÖTV’SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

ÖTV DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

*Şehir içi taksi,

*Dolmuş,

*Minibüs,

*Midibüs,

*Otobüs,

*Çekici işletmeciliği,

Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

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ÖTV’SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.

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ÖTV’SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.