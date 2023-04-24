24 Nisan 2023, Pazartesi
Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...
"Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur ile SSK'lıların prim eşitlemesi için detaylar merak ediliyor. Bağkur prim eşitlemesi olması halinde 900 günlük gün kazancı olacak. Hal böyle olunca, "Torba yasa madde içeriğinde neler var?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2. torba yasa teklifinde emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konular bulunuyor. Peki, Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 14:28
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