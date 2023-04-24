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Haberler Galeri Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

"Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur ile SSK'lıların prim eşitlemesi için detaylar merak ediliyor. Bağkur prim eşitlemesi olması halinde 900 günlük gün kazancı olacak. Hal böyle olunca, "Torba yasa madde içeriğinde neler var?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2. torba yasa teklifinde emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konular bulunuyor. Peki, Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 14:28
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Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

"Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinde 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınırken emeklilik hakkı elde edemeyen Bağkurlular prim gün sayısının düşürülerek eşitlenmesini talep ediyor. Peki, Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

EYT BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliliğe hak kazanırken, BAĞKUR sigortası olanlar için prim gün şartı 9.000 gün oldu. Sigortasını BAĞKUR'dan yaptıranlar prim günlerinin SSK ile eşitlenmesi için beklentilerini sürdürüyor.

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Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda çalışmaların yapıldığını duyurmuştu. Mart sonunda açıklamalarda bulunan Bilgin, Bağ-Kur'dan emekli olanların 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabildiklerine diğer gruplar ile primin eşitlenmesi taleplerine ilişkin şunları söylemişti;

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Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

"Bağ-Kur'lular kendi işletmelerine sahip olan insanlar. Yani biz öyle tabir ediyoruz; 4b, 4a, 4c diye, 4a'lı yani sigortalı eski sistemde, işçi emekçi onların yanında çalışıyorlar. Bir işverene tabiler. Onların 5 bin küsur prim günü ödemesi sosyal devletin uygulaması olarak doğru bir uygulamadır ama Bağ-Kur, kendi işletmesinde çalışıyor adam.

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Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...

Yanında bazen işçi de çalıştırıyor. Fakat orada benim adil görmediğim bir uygulama var; yanında en fazla 3-5 kişi çalıştıran küçük işletmeleri ayırmak lazım. Orada bir düzenleme yapmak lazım. Böyle bir düzenlemeyi biz çalıştık, çalışıyoruz ama o yeni bir sosyal güvenlik reformunu gerektiriyor. Yapacağız, çalışmamız önümüzde."