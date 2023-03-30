Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

Yurt dışında çalışmak isteyenler arasında en çok merak edilen ülkelerden biri olan Almanya'da yeni düzenleme tüm ezberleri bozdu. İşçi açığının daha da büyümemesi için Almanya kolları sıvadı. Kısa süre içinde işçi alımına başlanması beklenen Almanya'da şartlar da değişiyor. Peki Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya iş başvurusu için gerekenler neler?