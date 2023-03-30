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Haberler Galeri Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

Yurt dışında çalışmak isteyenler arasında en çok merak edilen ülkelerden biri olan Almanya'da yeni düzenleme tüm ezberleri bozdu. İşçi açığının daha da büyümemesi için Almanya kolları sıvadı. Kısa süre içinde işçi alımına başlanması beklenen Almanya'da şartlar da değişiyor. Peki Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya iş başvurusu için gerekenler neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:12
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Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

Almanya nitelikli işçi alımı son dakika gelişmesi merak uyandırdı. Nitelikli Göçmen Yasası düzenlemesi ile birlikte Almanya işçi açığını yurt dışından vasıflı ya da vasıfsız işçi alımı ile kapatmayı planlıyor. Yurt dışında iş bulmayı hedefleyenler detaylarını araştırmaya başladı. Peki Almanya vasıflı işçi alımı şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

Almanya hükümeti giderek büyümekte olan işçi açığının "Nitelikli İşçi Alımına İlişkin Yasa" başlığını taşıyan 29 Mart 2023 tarihli Bakanlar Kurulu yasa tasarısı ile önüne geçmeyi hedefliyor.

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Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

"MODERN GÖÇ YASASI İÇİN FIRSAT"

Yasa tasarısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Nancy Feaser, "Modern bir göç yasası için sonunda fırsatı değerlendiriyoruz.

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Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

Ekonomimizin ihtiyacı olan uzman personeli ülkemize kazandıracağız.

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Almanya işçi alımı başvuru şartları değişti! Ezber bozan düzenleme! Puan sistemi yolda! Diploma denkliği, eğitim, yaş şartı...

Uzman ya da vasıflı personel hızla Almanya'ya gelecek ve bunların iş piyasasında yer bulmalarını sağlayacağız.