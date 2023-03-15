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TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?

TOGG engelli indirimi yapılacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yerli ve milli gururumuz TOGG otomobilin ön satışları 16 Mart Perşembe itibarıyla başlayacak. Yerli araç ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi ise engelli indiriminin olup olmayacağı yönünde. Peki TOGG engelli indirimi olacak mı? TOGG engelli fiyat listesi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 21:34
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TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?

TOGG engelli indirimi gerçekleşecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişi alınacak olan yerli otomobilimiz TOGG ile ilgili detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "TOGG engelli indirimi olacak mı?", "TOGG engelli raporuyla alınacak mı?" şeklinde soruları aratıyor. İşte TOGG ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?

TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ VAR MI?

TOGG otomobillerde engelli araç indirimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizden okuyabilirisin.

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TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?

TOGG 2023 FİYAT LİSTESİ

Togg'da ilk olarak satışa çıkan aracın modeli ve fiyatı belli oldu. Buna göre;

160 kW/218 beygir gücü ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (Arkadan itiş) iki farklı batarya seçeneği ile 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

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TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?

T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 85,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değer ise 16,9kWh/100 km (WLTP) olacak.

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TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?

İşte T10X'in fiyat listesi:

V1 RDW Standart Menzil 953 bin TL