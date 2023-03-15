TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?

TOGG engelli indirimi yapılacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yerli ve milli gururumuz TOGG otomobilin ön satışları 16 Mart Perşembe itibarıyla başlayacak. Yerli araç ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi ise engelli indiriminin olup olmayacağı yönünde. Peki TOGG engelli indirimi olacak mı? TOGG engelli fiyat listesi açıklandı mı?