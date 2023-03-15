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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı?

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı?

Hastanelere Sağlık Bakanlığı bünyesinde 42 bin 500 personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS şartı aranmayan alımlarda kura sonuçlarına göre atamalar gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 85 bin personel alımının ilk etabı sona erirken 2. etap alımların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 22:24
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Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı, ne zaman? Hemşire, ebe, büro personeli...

Hastanelere KPSS şartsız kura ile 42 bin 500 personel alımı başladı mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan istihdama dahil olmak isteyen adaylar başvuruları merak ediyor. 11 bin civarında işçi alımı, 31 bin 500 civarında ise personel kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne? 2023 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı?

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Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı, ne zaman? Hemşire, ebe, büro personeli...

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Personel alımı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilanın onayda olduğunu söyledi. Onay sonrası ilanın kısa sürede yayınlanması bekleniyor. Bu ay sonunda ya da en geç Nisan ayı başında ilan bekleniyor. Konuya ilişkin son gelişmeleri ahber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı, ne zaman? Hemşire, ebe, büro personeli...

ÖSYM ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak. İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı, ne zaman? Hemşire, ebe, büro personeli...

2023 yılında yapılacak atamalarda en çok alımın hemşire, teknisyen (acil ve ilk yardım) gibi kadrolara olması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı, ne zaman? Hemşire, ebe, büro personeli...

DEPREM BÖLGESİ İÇİN YER DEĞİŞİKLİĞİ ATAMASI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak." açıklamasında bulundu.