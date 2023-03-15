15 Mart 2023, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı?
Hastanelere Sağlık Bakanlığı bünyesinde 42 bin 500 personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS şartı aranmayan alımlarda kura sonuçlarına göre atamalar gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 85 bin personel alımının ilk etabı sona erirken 2. etap alımların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 22:24
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