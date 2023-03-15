Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı?

Hastanelere KPSS şartsız kura ile 42 bin 500 personel alımı başladı mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan istihdama dahil olmak isteyen adaylar başvuruları merak ediyor. 11 bin civarında işçi alımı, 31 bin 500 civarında ise personel kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne? 2023 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı?