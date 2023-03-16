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Haberler Galeri İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

İŞKUR' kayıtlı iş arayışında olanlar ve öğrenciler için fırsat geldi. Mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam için uygun donanım kazanmaları için iş başı eğitim programları düzenleniyor. bu programdan yararlananlara 359 lira günlük para verileceği bildirildi. Ayrıca bu programa katılmak için bazı şartlar aranıyor. Başvuru yapmak isteyenler için detaylar merak ediliyor. İşte, İŞKUR tarafından yapılan açıklamanın detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:22
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İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programları kapsamında katılım sağlayanlara günlük olarak ödeme yapılıyor. Sisteme kayıtlı iş arayışında olanların mesleki deneyim kazanmaları ve istihdam sürecine katılmaları düzenlenen program için detaylar belli oldu. Bu programdan yararlananlara 359 lira günlük para verileceği bildirildi. Diğer yandan sunulan sisteme kayıt olmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. İŞKUR İş Başı Eğitim Programları için katılım şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır.

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İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

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İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Kurumumuzdan da kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebilmektedirler.

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İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! İŞKUR az önce açıkladı! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

En az beş sigortalı çalışana sahip olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Katılımcıların en az %70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.