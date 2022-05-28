TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi

İLK LİSANS VERİLDİ

TOGG, "Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadelerini kullandı. Diğer yandan; EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da bugün yaptığı açıklamada, TOGG için önemli olacak elektrikli araç şarj istasyonları için ilk lisansın verildiğini duyurdu.