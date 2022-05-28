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TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalar devam ederken, TOGG'dan yeni bir açıklama geldi. TOGG, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'nde deneme üretimlerine adım adım yaklaşıldığını belirterek, kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:22Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:22