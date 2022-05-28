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TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalar devam ederken, TOGG'dan yeni bir açıklama geldi. TOGG, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'nde deneme üretimlerine adım adım yaklaşıldığını belirterek, kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:22
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TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi

Yerli otomobil TOGG üretim için önemli bir eşiği daha aştı. TOGG, sosyal medya hesabından, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık." paylaşımında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi

İLK LİSANS VERİLDİ

TOGG, "Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadelerini kullandı. Diğer yandan; EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da bugün yaptığı açıklamada, TOGG için önemli olacak elektrikli araç şarj istasyonları için ilk lisansın verildiğini duyurdu.

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TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi

Merakla beklenen yerli otomobilin bazı özellikleri şu şekilde:

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

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TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi

Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

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TOGG duyurdu! Yerli otomobilde kilit aşama kusursuz şekilde tamamlandı | Videolu paylaşım geldi

Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.