Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de enflasyon beklentisi oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...