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Haberler Galeri Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de enflasyon beklentisi oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:08
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Mayıs ayı enflasyon verisine çevrildi. Memur ve emeklilerin yakından takip ettiği enflasyon oranının hangi tarihte açıklanacağı merak edilirken, bir yandan da enflasyon beklentisi araştırılmaya başlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Buna göre, mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak.

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Mayıs perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer aldı.

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,78'ten yüzde 57,70'e yükseldi.

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.