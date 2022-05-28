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Haberler Galeri 28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? Marka marka güncei sigara fiyatları merak ediliyor. Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda ÖTV artışı yapılmasının ardından gözler sigara paket zammına çevrildi. JTI, BAT ve Philip Morris grubuna ait sigaralara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte 28 Mayıs güncel sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:13
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28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara ürünlerinde ÖTV artışı yapılmasının ardından, sigaralara zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Ocak ayından bu yana üç kez zamlanarak toplam 6 lira zamlanan sigaralarda ÖTV artışı sonrası yeni bir zam beklentisi oluştu. Peki, 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar? 28 Mayıs güncel sigara fiyatları..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 28 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları:

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28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 27 TL

Marlboro Touch: 28 TL

Marlboro: 29 TL

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28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

Parliament: 29,50 TL

Parliament Midnight Blue: 28,50 TL

Muratti: 27 TL

Muratti Blu: 26 TL

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28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

Lark: 26 TL

Chesterfield: 25,50 TL

L&M: 25,50 TL