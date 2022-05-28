28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?

ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? Marka marka güncei sigara fiyatları merak ediliyor. Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda ÖTV artışı yapılmasının ardından gözler sigara paket zammına çevrildi. JTI, BAT ve Philip Morris grubuna ait sigaralara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte 28 Mayıs güncel sigara fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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