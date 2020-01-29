Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!

Piyasa fiyatlamaları açısından, global bir sorun haline gelen ve bugüne kadar 15'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Son durumda Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı da 5 bin 974'e yükselmiş durumda. Virüsün küresel ekonomiye yansımalarına yönelik endişelerin giderek arttığına işaret eden uzmanlar, buna karşın salgının ekonomik boyutunun hesaplanması için henüz erken olduğunu vurguluyor.