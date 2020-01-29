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Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İki gün süren toplantının ardından ABD Merkez Bankası (FED) Ocak 2020 faiz kararını açıkladı. Kararda faizlerin değiştirilmediği duyuruldu. Bu kararın ardından piyasaların ne tepki verdiği merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin indirilmemesi nedeniyle FED'e yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu. İşte, dolar son durum ve dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 29.01.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 22:28
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