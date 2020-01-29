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Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!

FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İki gün süren toplantının ardından ABD Merkez Bankası (FED) Ocak 2020 faiz kararını açıkladı. Kararda faizlerin değiştirilmediği duyuruldu. Bu kararın ardından piyasaların ne tepki verdiği merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin indirilmemesi nedeniyle FED'e yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu. İşte, dolar son durum ve dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 29.01.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 22:28
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Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!

Dolar son durum 29 Ocak'ta da en çok araştırılan konuların başında geliyor. FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen kararı saat 22:00 itibariyle duyurdu. Kararda faizlerin değiştirilmediği açıklandı. Küresel piyasalar faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara kitlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin indirilmesi kararını savunuyordu.

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Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!

DOLARDA SON DURUM!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmediği bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliği ile alındığına dikkati çekilen açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü olduğu ve ekonomik aktivitenin ılımlı biçimde arttığı kaydedildi.

Açıklamada, son aylarda istihdamda artış gerçekleştiği, işsizlik oranının düşük seyrettiği belirtilerek, politika faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulduğuna işaret edildi.

Yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ekonomik verilerin, küresel gelişmelerin ve enflasyon baskısının yakından takip edildiği bildirildi.

Fed, geçen yıl 3 kez faiz indirimine gitmişti. Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

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Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!

NELER YAŞANDI?

Bankaya faiz indirimi çağrısında bulunmaktan kaçınmayan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fed'in faizleri, çok daha düşük olan diğer ülkelerle rekabetçi hale getirmek için düşürmesi gerektiğini belirterek, bunun ardından borç ödemeye ve yeniden finanse etmeye odaklanacaklarını söyledi.

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Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!

Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi beklentilerine bakıldığında yüzde 12 gibi düşük bir ihtimal bulunduğunu aktararak, son dönemde gelen pozitif makroekonomik verilerin ardından bankanın faiz konusunda "bekle-gör" politikasını izlemeye devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

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Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!

Piyasa fiyatlamaları açısından, global bir sorun haline gelen ve bugüne kadar 15'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Son durumda Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı da 5 bin 974'e yükselmiş durumda. Virüsün küresel ekonomiye yansımalarına yönelik endişelerin giderek arttığına işaret eden uzmanlar, buna karşın salgının ekonomik boyutunun hesaplanması için henüz erken olduğunu vurguluyor.