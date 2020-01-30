Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

Altın fiyatları 30 Ocak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinden itibaren merakla araştırılıyor. Altın küresel piyasalardaki risk iştahı ile doğru orantılı olarak hareket ediyor. Koronovirüs salgını altının güçlü kalmasını sağlarken, FED'in faiz kararını sabit tutması da altını güçlü tuttu. Yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladıkları altın fiyatları geride bıraktığımız yıl en çok kazandıran yatırım şekli olmuştu. Uzmanlar uzun vadede altının daha fazla kazandıracağı görüşünde. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

Giriş Tarihi: 30.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





