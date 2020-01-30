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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

Altın fiyatları 30 Ocak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinden itibaren merakla araştırılıyor. Altın küresel piyasalardaki risk iştahı ile doğru orantılı olarak hareket ediyor. Koronovirüs salgını altının güçlü kalmasını sağlarken, FED'in faiz kararını sabit tutması da altını güçlü tuttu. Yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladıkları altın fiyatları geride bıraktığımız yıl en çok kazandıran yatırım şekli olmuştu. Uzmanlar uzun vadede altının daha fazla kazandıracağı görüşünde. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

Giriş Tarihi: 30.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 09:48
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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

Altın fiyatları hafta içinde güçlü duruşunu korudu. Ufak dalgalanmalar yaşayan altın 300 TL'nin üstünde konumlanmayı başardı. Altının güçlü kalmasını sağlayan sebeplerden biri koronovirüs salgınının yarattığı kaos ortamı. Virüs nedeniyle Çin'e uçuşlar iptal ediliyor, Wuhan kentinde karantina sürüyor. Ayrıca FED'in faiz kararı da altın fiyatlarının güçlü kalmasını sağladı. Dünyada gerileyen faizler altın yatırımını öne çıkarıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak...

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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sabahın erken saatlerinden itibaren serbest piyasada altın fiyatları merak konusu. Altın alacak ya da satacak olan vatandaşlar fiyatlara göre hareket edecek. İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

GRAM ALTIN FİYATI
300,37
300,59
%0,00

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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
302,61
302,66
%0,20

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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 30 Ocak

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.579,35
1.579,58
%0,08