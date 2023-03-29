BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

BES'de yeni düzenleme heyecanlandırdı. Bireysel Emeklilik Sistemi birikimlerini evlilik, eğitim veya sağlık gibi acil nakit ihtiyaçları için iptal edenlere avantajlı kredi imkanı duyuruldu. Bu gibi durumlarda kişilerin sistemden çıkmalarına gerek kalmayacak şekilde ucuz kredi imkanı sağlanacak. EYT yasası kapsamında emekli olanlar da BES' dahil olarak bu kredi imkanından yararlanabilecek. İşte detayları...