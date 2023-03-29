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Haberler Galeri BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

BES'de yeni düzenleme heyecanlandırdı. Bireysel Emeklilik Sistemi birikimlerini evlilik, eğitim veya sağlık gibi acil nakit ihtiyaçları için iptal edenlere avantajlı kredi imkanı duyuruldu. Bu gibi durumlarda kişilerin sistemden çıkmalarına gerek kalmayacak şekilde ucuz kredi imkanı sağlanacak. EYT yasası kapsamında emekli olanlar da BES' dahil olarak bu kredi imkanından yararlanabilecek. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:01
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BES’i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

BES'e kayıt olup emekliliği için sağlam adımlarla birikim yapanlar zaman zaman acil nakit ihtiyaçları sebebiyle vaktin önce sözleşmeyi fes ederek daha az bir miktarla sistemden çıkış yapıyorlardı. Yeni düzenleme ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemine sahip kişi nakit ihtiyacını avantajlı kredi imkanı ile anında karşılayabilecek. Peki BES kredisi yürürlüğe ne zaman girecek? Şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BES’i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

BES SAHİBİNE AVANTAJLI KREDİ

Katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle BES sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirildi.

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BES’i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

Bireysel emeklilik sistemi alacağının tamamı veya bir kısmının bankalara devredilmesine olanak sağlayan yönetmelik dün yayımlandı.

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BES’i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

Buna göre, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamı veya bir kısmı bankalara devredilebilecek. Devredilen bir sözleşme, mevcut alacağın devri sözleşmesi sonlanmadan başka bir bankaya devredilemeyecek.

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BES’i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK!

İşveren grup emeklilik sözleşmeleri de devredilemeyecek. Acil nakit ihtiyacı durumunda sözleşmeyi tamamen sonlandırılarak sistemde kazanılan hakların kaybedilmesinden kaynaklı mağduriyetler de sona erecek.