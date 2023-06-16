Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, ikramiyelerin ne kadar yatacağını sorgulamaya başladı. Başkan Erdoğan, söz konusu ödemelerin bayram öncesinde yatacağının müjdesini vermişti. Maaş ve ikramiyelerini almak isteyen emeklilerin, tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri belli oldu. İşte, maaş ve ikramye tarihleri 2023!

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